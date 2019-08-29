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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن شروط الحوار مع أمريكا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:49 ص
ظريف
ظريف
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن الحوار مع الولايات المتحدة لن يكون ممكنا دون توقفها عن شن حربها الاقتصادية ضد إيران.

وأضاف ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "على أمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووي لعام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات معنا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على شبكتين إيرانيتين تتّهمهما بتزويد البرنامج الصاروخي الإيراني بـ"مكوّنات" وبدعم الأنشطة الصاروخية لطهران.

وقالت الوزارة إنها وصّلت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن "شبكة دهقان" المؤلفة من حامد وهادي دهقان أنتجت "مكوّنات إلكترونية عسكرية" زوّدت بها شركة هندسة إيرانية تعمل مع الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن حامد وهادي دهقان يعملان عبر شركتهما "ابتكار صنعت صنعت ایلیا" وشركة "غرين إندستريز" الصورية في هونج كونج.

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