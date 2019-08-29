بداية جيدة.. مرتضى منصور يكشف عن رأيه بـ الصربي ميتشو

أشاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بـ الصربي ميتشو المدير الفني للفريق مؤكدا أنه مدرب محترم ومميز.





وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أن فوز الفريق أمام مصر المقاصة وتأهله لنصف نهائي بطولة كأس مصر تعد بداية جيدة لميتشو مع الفريق.





وتابع مرتضى منصور أن لاعبي الفريق قدموا اداء رائع امام مصر المقاصة على الرغم من عداء بعض لاعبي الفريق الفيومي أمثال محمد ابراهيم وميدو جابر.





أما بشأن اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فأكد أن أول قراراتها كانت سيئة باختيار جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.