عقب تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى

مرتضى منصور: حكام أجانب لإدارة لقاءات الزمالك المقبلة مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير





فجر مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك مفاجأت عديدة مساء أمس عقب فوز الفريق أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس مصر و تاهل لـ نصف نهائي البطولة





فتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خاصة عقب قراره بـ تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أنه قدم 4 بلاغات منذ عدة أشهر للنائب العام ضد جمال الغندور بسبب تطاوله بألفاظ بذيئة عليه من خلال رسائل هاتفية.





وتابع مرتضى منصور موجها رسالة لـ عمرو الجنايني "ورحمة امي هشيلك يا جنايني ...انا جايلك بكرة يا جنايني اتحاد الكورة انت والغندور ومش هسيبكم ... بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى".





واستنكر مرتضى منصور ما فعله عمرو الجنايني، مؤكدا أنه على الرغم من انتمائه للزمالك إلا أنه اتخذ قرارا ظالما ويضر بالفريق.





كما كشف مرتضى منصور عن قراره النهائي بشأن حكام مباريات الفريق خلال الموسم المقبل خاصة عقب تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.





وأكد مرتضى منصور ، أن الفريق لن يدير مبارياته حكام مصريون طوال فترة رئاسة جمال الغندور للجنة.





وأضاف مرتضى منصور "الزمالك ممكن ينزل درجه تانيه مع الغندور.. عصام عبد الفتاح كان أرحم حتي سمير عثمان أحسن بكتير".





وتابع مرتضى منصور أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أضر بالزمالك كثيرًا بقراره تعيين جمال الغندور.





واستطرد مرتضى منصور "اللي بيركب من الزملكاوية بيدوس على الزمالك.. انت صدقت يا جنايني أنت واحمد عبد الله وفضل وكلكم انكم اتحاد كرة؟ انتوا ناس بتسيروا اعمال".





وهاجم مرتضى منصور محمد ابراهيم لاعب الفريق السابق المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأكد مرتضى منصور ، أن جماهير الزمالك هاجمته عقب إعلان بيعه للفريق الفيومي ولكن تبين خلال مباراة الفريق مساء أمس سوء نوايا للاعب الزمالك السابق.





وتابع مرتضى منصور أنه ليس من الطبيعي أن يتواجد محمد ابراهيم طوال تاريخه في الزمالك ويتحول لمحب وعاشق للفريق الفيومي في 4 أيام فقط.





وأكمل مرتضى منصور أن محمد ابراهيم تعمد ضرب وإيذاء لاعبي الزمالك بشكل واضح للجميع، مشددا على أن ميدو جابر نجم الاهلي المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة كان يلعب "بغل" شديد.





وتابع مرتضى منصور حديثه، قائلًا "محمد ابراهيم ماشي ناكشلي شعره زي المجنون ونازل ضرب ف العيال".





كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صديق محترم، وأن العلاقات رائعة بين الناديين.





وأضاف مرتضى منصور أنه لا يعلم حتى الآن ملعب مباراة الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس مصر، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الجهات الأمنية بشأن عودة الجماهير للمباريات.





وتابع مرتضى منصور أنه أخبر الجهات الأمنية أن جمهور الزمالك بالملايين ولا يحضر المباريات سوى 200 فرد فقط ليؤكد له مسؤول أمني كبير أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تحديد أعداد الجماهير بكل مباراة.





وقال مرتضى منصور إن المسؤول أخبره بأن الجهات الأمنية توافق تماما على عودة الجماهير وأنها تقوم بتأمين الملاعب بشكل رائع كما لو كان العدد كامل بالملعب.





وتابع مرتضى منصور أن عودة الجماهير أصبحت في يد اتحاد الكرة ويجب حلها في أقرب وقت.





ووجه مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة لـ احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.





وأشاد مرتضي منصور بـ اخلاق و تصرفات ميدو خاصة عقب فوز الزمالك امام مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.





وتابع أن "بدلة " ميدو كانت رائعه و حازت اعجابه بشكل كبير قائلا :" بحب المدرب يكون محترم و مهتم بلبسه و مظهره ".





واشاد مرتضي منصوربـ الصربي ميتشو المدير الفني للفريق مؤكدا انه مدرب محترم ومميز.



