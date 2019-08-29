اختطاف 15 شخصا خلال هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

اختطف مسلحون، 15 شخصا في هجوم على قرية شمال غربي نيجيريا.



وذكرت الشرطة النيجيرية - في بيان أورته قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الخميس - أن الهجوم وقع في قرية (ورما) بولاية كاتسينا شمال غربي البلاد، موضحة أن عدد المختطفين 15 شخصًا.



وقالت الشرطة إنه تم تحرير 10 نساء اختطفن دون أن يلحق بهن أذى، مشيرة إلى أنه يجرى البحث والعمل على تحرير الباقين.

ونقلت القناة عن شهود عيان قولهم "إن أكثر من 100 مسلح كانوا يطلقون النيران من جميع الزوايا لحوالي 3 ساعات وبدون أن يتعرض لهم أحد ثم قاموا بسرقة الطعام والماشية".