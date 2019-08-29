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فن

شاهد.. احدث ظهور لـ امير كرارة برفقة احمد حاتم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:24 ص
امير كرارة - احمد
امير كرارة - احمد حاتم
القسم الميدانى
نشر الفنان امير كرارة صورة تجمعه بالفنان احمد حاتم من خلال خاصية ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهر امير كرارة مرتديا تيشيرت كت ونظارة شمس وظهر احمد حاتم بـ تيشيرت ازرق.

يستعد امير كرارة خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما معًا عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش"، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".

وتم تحديد موسم عيد الفطر السينمائي القادم ليشهد عرض هذا الفيلم ولكن يفرض أمير كرارة حالة من السرية على تفاصيله وأحداثه.
شاهد.. احدث ظهور لـ امير كرارة برفقة احمد حاتم

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