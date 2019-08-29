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واشنطن: لم نوافق على حزمة مساعدات طارئة للمساهمة في مكافحة حرائق غابات الأمازون

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:50 ص
حرائق غابات الأمازون
حرائق غابات الأمازون
أ ش أ
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جاريت ماركيز، إن الولايات المتحدة لم توافق على حزمة مساعدات طارئة قيمتها نحو 20 مليون دولار للمساهمة في مكافحة حرائق غابات الأمازون، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى مطلع الأسبوع.

وأوضح المتحدث، جاريت ماركيز، أن واشنطن مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة تلك الحرائق وأن أفضل وسيلة لتنفيذ ذلك هي عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية.

وأثارت الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة في الأمازون، والتي يطلق عليها "رئة العالم" قلقا دوليا.

وقال ماركيز، في بيان، إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة البرازيل في جهودها لمكافحة هذه الحرائق ولم توافق على مبادرة مشتركة من مجموعة السبع والتي لم تتضمن التشاور مع الرئيس جايير بولسونارو".

ولم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلسة الزعماء التي عقدت عن التنوع الحيوي والمناخ، الإثنين الماضي، وبسؤاله عن السبب، قال ماكرون إن ترامب لديه اجتماعات ثنائية.

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