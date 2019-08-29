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أخبار البلد

اخبار البلد.. السيسى من اليابان: أفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبا للاستثمارات..ونتطلع لشراكة في مجال وسائل المواصلات والنقل العام مع اليابان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:43 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي
السيسى: إفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبا للاستثمارات
جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي، خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر تيكاد المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، تحت عنوان "حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام"

السيسى خلال لقائه وزير الاقتصاد الياباني: نتطلع لشراكة في مجال وسائل المواصلات والنقل العام
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مدينة يوكوهاما بهيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

اتحاد الكرة المسئول.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير
قال مرتضى منصور إنه أخبر الجهات الأمنية أن جمهور الزمالك بالملايين ولا يحضر المباريات سوى 200 فرد فقط ليؤكد له مسؤول أمني كبير أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تحديد أعداد الجماهير بكل مباراة.

شجار عنيف داخل مول تجاري في جدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع شجار عنيف بين عدة أشخاص في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة السعودية.

برئاسة الجناينى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة
أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني 13 قرارا في اجتماعه الممتد حتى منتصف الليل لحسم العديد من الملفات الشائكة.

أول تعليق من احمد موسى على حقيقة سعر البنزين فى اليابان
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن عندما يذهب لأي بلد، يتحدث مع المواطنين لمعرفة الأسعار، كاشفا أنه في الأيام الماضية تقابل مع أحد المواطنين المصريين وتحدث عن أسعار السيارات والضرائب، واللحوم.

الزمالك يهزم مصر المقاصة 1ـ 0 ويواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس
تغلب فريق الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.

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