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حوادث

إصابة ٧ أشخاص في انقلاب سيارة على طريق سوهاج – البحر الأحمر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:08 ص
إصابة 7 أشخاص فى
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، ٧ أشخاص مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم على طريق سوهاج – البحر الأحمر.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "جرجس. ج"، ٢٣ عاما، سائق، مقيم دائرة الأقصر، اختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه أحد المنحنيات، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة "عماد. ج"، ٣٧ عاما، عامل، وزوجته "سالي. ع"، ٣٠ عاما، ربة منزل، و"ليفي. ع"، ٣ سنوات، و"مريم. ع"، ٥ سنوات، نجلي الثاني، و"عايدة. ج"، ٣٠ عاما، ربة منزل شقيقة الثاني، و"كاترن. ج"، ٥ سنوات، ابنة السادسة، مقيمين بالقاهرة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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