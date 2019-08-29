٩٠ دقيقة فقط.. الأعلى للإعلام يحدد المدة الزمنية لبرامج التوك شو

وحول الضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام لبرامج التوك شو، فهى تشمل الآتى:







- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابتهم.

- أن يكون رئيس التحرير مسئولًا عما يذاع وعليه مراجعته.

- أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية.

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، من وضع الضوابط التى تحكم عمل برامج التوك شو.ويبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تطبيقها بداية من الأحد المقبل، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساءً لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.- أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور وأن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد ولا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة، والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.كما شملت أن يهتم بالأحداث الجارية فقط وألا يترك الوقت للمذيع، وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه، وأن يلتزم بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته، وأن يبرز مصادر معلوماته جيدًا، وأن يكفل حق الرد وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية، وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها، وأن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة، وأن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة، وألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة، وألا تزيد الفواصل الإعلانية على ثلاثة فواصل بمدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى فى الإعلانات الأكواد المهنية، وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.