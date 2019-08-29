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دراجة لكل مواطن.. هند النعسانى: تصنيع 100 ألف عجلة بتخفيض 60% عن سعر السوق..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:15 ص
دراجة
دراجة
آيات أحمد

أكدت الإعلامية هند النعسانى، أن الرياضة خير من العلاج، لافتًا إلى أهمية الرياضة كوسيلة لإنقاص الوزن وتحسين شكل الجسم، وتحمى من عدة أمراض بدنية ونفسية.

وأضافت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب كسر النمطية والروتين وتشجيع بعضنا لممارسة الرياضة، فى الجيم أو الجرى لمدة نصف ساعة، والمشى، وركوب الدرجات.

وأشارت هند النعساني، إلى أن 10 دقائق من ركوب الدراجة تستطيع أن تحسن كل الاجهزة فى جسمك، بالإضافة إلى أن ركوب الدراجة بشكل منتظم ينشط سير الدورة الدموية ويحسن حالة القلب والشرايين ويقوى جهاز المناعة بالجسم كله.

وأوضحت هند النعساني، أن الحكومة أطلقت مبادرة تحت عنوان " دراجة لكل مواطن" لتشجع المواطنين على ممارسة الرياضة والعيش فى مناخ صحى، متابعة انه سيتم توفير 100 ألف دراجة كمرحلة أولى وأسعارها ستكون أقل من سعر السوق بنسبة 60%، وبالتقسيط.

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