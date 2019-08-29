بعد استهداف طائرات إسرائيلية جنوب لبنان.. بيان عاجل من جيش الاحتلال

أصدر جيش الاحتلال، اليوم، الخميس، بيانا عاجلا حول استهداف طائرات إسرائيلية جنوب لبنان.



وعلق الجيش الإسرائيلي على سماع دوي إطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية بعد تحليق طائرات مسيرة في الجنوب اللبناني الليلة الماضية.



ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حول إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيرة انتهكت الأجواء اللبنانية.



وقال أدرعي: "قبل قليل تم سماع دوي إطلاق نار داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شهدت تحليق لطائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي".



وتابع: "لقد استكملت الطائرات المسيرة مهمتها ولم تقع أي أضرار".