ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة أفلام السينما..عصابة كولومبية تحاول تهريب 300كجم مخدرات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:17 ص
بائعي مخدرات
بائعي مخدرات
أ ش أ
مع تشديد السلطات الكولومبية من حملاتها لمكافحة عمليات تهريب المخدرات تفتق ذهن إحدى عصابات التهريب الدولية في البلاد عن فكرة جديدة لا تخطر على بال ألا وهي تهريب شحنة مخدرات في نعوش الموتى.

لكن الفكرة التي شاهدها كثيرون في أفلام السينما، لم يقتنع المروجون للمخدرات بأنها يمكن أن تكشفهم وتعرفها الشرطة.

وتمكنت السلطات الكولومبية بعد تلقيها إخبارية من إحباط عملية التهريب، حيث تم مصادرة 300 كجم من نبات القنب في أحد النعوش في منطقة سانتاندير.

وصرح فابيان اوسبينا قائد الشرطة في الإقليم للصحفيين، بأنه تم الكشف عن المخدرات بعد عملية تفتيش عربة موتى كانت تضم نعشين.

كما قامت الشرطة الكولومبية باعتقال قائد عربة الموتى لمزيد من الاستجواب أملا في أن يكون خيطا للوصول لباقي شركائه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الميت صاحب مزاج.. العثور على ربع طن مخدرات داخل نعش..فيديو

ترشيحاتنا

الشناوى يكشف عدد ضربات الجزاء التي لم تحتسب في مباراة الزمالك والمقاصة

عمر حسن: قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى أنصف الهيئة القومية للتأمين

كأس رابطة المحترفين.. تعرف على منافس ليفربول في الدور الثالث

دراجة لكل مواطن.. هند النعسانى: تصنيع 100 ألف عجلة بتخفيض 60% عن سعر السوق..فيديو

عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائى كاس مصر.. خالد الغندور يستفز جمهور الاهلى

أين المسئولون.. أهالي شنبارة وأبونجاح بالشرقية يشكون انقطاع خدمة الإنترنت لأشهر

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة.. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو

زي المجنون و بيضرب العيال.. مرتضى منصور يفتح النار على محمد ابراهيم ..فيديو

اتحاد الكرة المسئول.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير

مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى ..فيديو

البدلة عجبتني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ ميدو ..فيديو

فى ذكرى رحيله.. تعرف على تفاصيل وفاة مخلص البحيرى مع زوجته وابنه | نوستالجيا

اخبار الرياضة .. اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية.. صدمة كبرى لـ نيمار

تعرف على زوجة مصطفى متولى وأبنائه | نوستالجيا

الشناوى يكشف عدد ضربات الجزاء التي لم تحتسب في مباراة الزمالك والمقاصة

عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائى كاس مصر.. خالد الغندور يستفز جمهور الاهلى

انا صاحب الكورة.. فوز مستحق وحكم ظالم.. كوميديا انتصار الزمالك على المقاصة فى كاس مصر.. فيديو

سعر الدولار اليوم الخميس 29 -8- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها