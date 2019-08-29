على طريقة أفلام السينما..عصابة كولومبية تحاول تهريب 300كجم مخدرات

مع تشديد السلطات الكولومبية من حملاتها لمكافحة عمليات تهريب المخدرات تفتق ذهن إحدى عصابات التهريب الدولية في البلاد عن فكرة جديدة لا تخطر على بال ألا وهي تهريب شحنة مخدرات في نعوش الموتى.



لكن الفكرة التي شاهدها كثيرون في أفلام السينما، لم يقتنع المروجون للمخدرات بأنها يمكن أن تكشفهم وتعرفها الشرطة.



وتمكنت السلطات الكولومبية بعد تلقيها إخبارية من إحباط عملية التهريب، حيث تم مصادرة 300 كجم من نبات القنب في أحد النعوش في منطقة سانتاندير.



وصرح فابيان اوسبينا قائد الشرطة في الإقليم للصحفيين، بأنه تم الكشف عن المخدرات بعد عملية تفتيش عربة موتى كانت تضم نعشين.



كما قامت الشرطة الكولومبية باعتقال قائد عربة الموتى لمزيد من الاستجواب أملا في أن يكون خيطا للوصول لباقي شركائه.

