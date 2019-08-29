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حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:23 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
يتسم مواليد برج الثور بعدة صفات مميزة منها قوة الشخصية والقدرة على مواجهة الآخرين، وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو من مواليد الأبراج النارية، ومن مشاهير هذا البرج جورج كلونى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي:

لا تقبل بأنصاف الحلول أو بالتسويات غير المقنعة مع الشريك، حيث ان التجارب السابقة ليست مطمئنة معه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحي

تخشى وضعًا صحيًا وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج الى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.

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