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خبير شئون أفريقية يكشف أهمية تعاون اليابان مع القارة السمراء.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور رمضان قرني الخبير في الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات أن القارة السمراء لديها العديد من الشراكات مع العديد من القوى الدولية كألمانيا والصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، مؤكدا أن القارة الأفريقية أصبح لديها جاذبية اقتصادية.

وأضاف الخبير في الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن الطرف الياباني استلهم الاحتياجات التنموية للقارة، مشيرا إلى أن اليابان تصنف ضمن الدول الأولى المانحين للدول الأفريقية.

وتابع الخبير في الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات أن دول القوى التي تقدم الدعم لأفريقيا وضعت فكرة المشروطية السياسية وذلك عبر التدخل في السياسة الليبرالية وشئون الدول أما اليابان لا تتبع هذا النهج مما يجعل لديها قبول من الدول الأفريقية.

وأشار الخبير في الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات إلى أن القارة الأفريقية تعود بمزايا كبيرة على الجانب الياباني لأن اليابان تحتاج إلى مقعد دائم في مجلس الأمن، فالقارة الأفريقية لها قوة تصويتية ضخمة في الأمم المتحدة وايضا السوق الأفريقي ضخم للصادرات اليابانية حيث إن أفريقيا بها أكثر من مليار و200 ألف نسمة.

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