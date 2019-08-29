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منوعات

لمواجهة انقراض أكبر حيوانات الأرض.. حظر كامل على الاتجار في الفيلة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
وافق اجتماع عقد في جنيف لأعضاء الاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض على فرض حظر شبه كامل على الاتجار في الفيلة الأفريقية الرضيعة الموجودة في البرية وبيعها لحدائق الحيوان في أنحاء العالم.

ويعزز هذا القرار الذي اتخذ هذا الأسبوع القيود الحالية على الاتجار في الفيلة.

وتم التصويت على الحظر بأغلبية 87 صوتا مقابل معارضة 29 صوتا.

وأيد الاتحاد الأوروبي القرار بينما عارضته زيمبابوي والولايات المتحدة.

وبعد هذا القرار، أصبح من الممكن نقل الفيلة من البرية إلى منشآت تقيم فيها في باقي أنحاء العالم فقط في ظل "ظروف استثنائية" وتخضع لموافقة لجنة المدن التابعة للاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المعرضة للانقراض.

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