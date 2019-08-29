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رئيس جامعة القاهرة يهنئ 3 طالبات لتمثيلهن مصر في المحافل الدولية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:24 ص
طالبات جامعة القاهرة
طالبات جامعة القاهرة
ياسمين سامي
هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، طالبات الجامعة حاصدات الجوائز في المسابقات العالمية

ونشر الدكتور الخشت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : مبروك لبسنت خليل الطالبة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، لحصولها على "لقب العالم" في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم.

وتابع: مبروك لندى حافظ الطالبة بكلية طب قصر العيني، حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السيف للسيدات، بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب ومبروك لجيانا فاروق الطالبة بكلية الصيدلة، حصولها على الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه، بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

واضاف: سعادة بالغة بممارسة طالبات جامعة القاهرة الأنشطة الرياضية؛ ودخول المنافسات والمسابقات العالمية؛ وحصولهن على ميداليات ذهبية وبرونزية وألقاب عالمية، سعادة بالغة بالتفوق العلمي على مستوى العالم في اللغات، وسعادة بالغة برفع اسم مصر وجامعة القاهرة عاليًا في المحافل الدولية.
رئيس جامعة القاهرة يهنئ 3 طالبات لتمثيلهن مصر في المحافل الدولية
رئيس جامعة القاهرة يهنئ 3 طالبات لتمثيلهن مصر في المحافل الدولية
رئيس جامعة القاهرة يهنئ 3 طالبات لتمثيلهن مصر في المحافل الدولية
رئيس جامعة القاهرة يهنئ 3 طالبات لتمثيلهن مصر في المحافل الدولية

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