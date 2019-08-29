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أخبار العالم

باكستان تجري تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:20 ص
صواريخ باليستية
صواريخ باليستية
رويترز
قال متحدث إن الجيش الباكستاني نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي سطح-سطح اليوم الخميس في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية على تويتر "نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق... الصاروخ غزنوي القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية".

ويمكن للصاروخ حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا.

جاءت التدريبات في الوقت يتزايد فيه العداء بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه والذي تسبب في إشعال حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الدولتان.

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