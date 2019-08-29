فلوسنا_بتروح_فين يشعل تويتر .. ومغردون : هى مش بتيجى أصلا

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فلوسنا_يتروح_ فين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وجاءت التعليقات كالتالى _



‏الكلية: انا عن نفسي معرفش 😅😅

‎#فلوسنا_بتروح_فين





‏‎#فلوسنا_بتروح_فين

هي مابتروحش ..هي مابتجيش اصلا



‏‎#فلوسنا_بتروح_فين

صدقنى اناا لو اعرف كنت هقولك.....



‏بسم الله ما شاء الله هو كمان في حاجة اسمها فلوس

‎#فلوسنا_بتروح_فين





‏‎#فلوسنا_بتروح_فين في اللبس والميكاب



‏انا في التوفير معنديش ياما ارحميني ...😹😹

‎#فلوسنا_بتروح_فين







