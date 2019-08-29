فلوسنا_بتروح_فين يشعل تويتر .. ومغردون : هى مش بتيجى أصلا

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فلوسنا_يتروح_ فين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت التعليقات كالتالى _
الكلية: انا عن نفسي معرفش 😅😅
#فلوسنا_بتروح_فين
#فلوسنا_بتروح_فين
هي مابتروحش ..هي مابتجيش اصلا
#فلوسنا_بتروح_فين
صدقنى اناا لو اعرف كنت هقولك.....
بسم الله ما شاء الله هو كمان في حاجة اسمها فلوس
#فلوسنا_بتروح_فين
#فلوسنا_بتروح_فين في اللبس والميكاب
انا في التوفير معنديش ياما ارحميني ...😹😹
#فلوسنا_بتروح_فين
وجاءت التعليقات كالتالى _
الكلية: انا عن نفسي معرفش 😅😅
#فلوسنا_بتروح_فين
#فلوسنا_بتروح_فين
هي مابتروحش ..هي مابتجيش اصلا
#فلوسنا_بتروح_فين
صدقنى اناا لو اعرف كنت هقولك.....
بسم الله ما شاء الله هو كمان في حاجة اسمها فلوس
#فلوسنا_بتروح_فين
#فلوسنا_بتروح_فين في اللبس والميكاب
انا في التوفير معنديش ياما ارحميني ...😹😹
#فلوسنا_بتروح_فين