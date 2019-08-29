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#فلوسنا_بتروح_فين يشعل تويتر .. ومغردون : هى مش بتيجى أصلا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:33 ص
فلوس
فلوس
منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فلوسنا_يتروح_ فين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات كالتالى _

‏الكلية: انا عن نفسي معرفش 😅😅
‎#فلوسنا_بتروح_فين


‏‎#فلوسنا_بتروح_فين
هي مابتروحش ..هي مابتجيش اصلا

‏‎#فلوسنا_بتروح_فين
صدقنى اناا لو اعرف كنت هقولك.....

‏بسم الله ما شاء الله هو كمان في حاجة اسمها فلوس
‎#فلوسنا_بتروح_فين


‏‎#فلوسنا_بتروح_فين في اللبس والميكاب

‏انا في التوفير معنديش ياما ارحميني ...😹😹
‎#فلوسنا_بتروح_فين



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