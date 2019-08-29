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الهند تشتري طائرات وصواريخ جو جو من إسرائيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:32 ص
الهند تشتري طائرات
الهند تشتري طائرات وصواريخ جو جو من إسرائيل
سمر صالح

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس تفاصيل الصفقات الجديدة بين الهند وإسرائيل والتي تقدر بقيمة نصف مليار دولار.

وكشف في نيودلهي عن بعض تفاصيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للهند بعد حوالي أسبوعين.

ووفقًا لقناة "كان" العبرية، سيتم خلال الزيارة ابرام صفقتين تشتري الهند بموجبهما من إسرائيل طائرات مزودة بمنظومة الإنذار المبكر فالكون وصواريخ جو – جو من طراز بيتون .

وافيد أيضا بان نتنياهو ونظيره الهندي ناريندرا مودي قد يبحثان إمكانية عقد صفقة بشأن شراء الهند صواريخ سبايك الإسرائيلية المضادة للدروع.


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