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الصين تبدأ قبول طلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات أمريكية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الصين أنها ستبدأ في قبول طلبات الإعفاء من تطبيق الجولة الثانية من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات الأمريكية، اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل.
وذكرت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) – في بيان اليوم - أنه سيتاح للشركات أو اتحادات الأعمال أو غرف التجارة في الصين تقديم طلبات استثناء المنتجات من الرسوم إلكترونيا بدءا من 2 سبتمبر حتى 18 أكتوبر.
وأضافت اللجنة أنها ستقوم بإعفاء منتجات معينة من الرسوم الجمركية الإضافية، وستقدم إعفاءات جمركية مؤقتة من الرسوم المضافة بناء على الطلبات المقدمة من الأطراف المعنية.
وبدأ تطبيق الجولة الثانية الصينية من الرسوم الإضافية على منتجات أمريكية قيمتها 60 مليار دولار في 24 سبتمبر من العام الماضي بعدما بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار في اليوم نفسه.
وتم قبول الدفعة الأولى من طلبات الاستثناء في الفترة من 3 يونيو حتى 5 يوليو الماضي.

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