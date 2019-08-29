أنفاق غزة.. كلمة السر في دعاية إسرائيل الانتخابية

رفض رئيس هيئة الأركان السابق، بيني جانتس، الاتهامات الموجّهة له بخصوص عدم إبلاغه للمستوى السياسي في إسرائيل بخطورة الأنفاق، التي حفرتها حركة حماس قبل عدوان 2014 على قطاع غزة.





وقال جانتس، إن قادة الجيش الإسرائيلي قامت بإبلاغ المستوى السياسي قبل العملية وخلالها بخطورة الأنفاق وحجمها.





وأشار إلى أنه قبل حوالي عام من عدوان 2014، بدأ الجيش الإسرائيلي في تطوير الأدوات اللازمة للتعامل مع تهديد الأنفاق.





وأكد "جانتس"، أنه تم نقاش قضية الأنفاق مع المجلس الوزاري ولجنة شؤون الأمن والخارجية، وقبل العدوان بعام، تم تدمير أربعة أنفاق، ولكن المستوى السياسي يحاول الهرب من مسؤولياته عن تلك الفترة.



