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أخبار العالم

مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين في إعصار جنوبي الصين

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أحدهما يعاني من جروح بالغة في إعصار ضرب مقاطعة "هاينان " جنوبي الصين فجر اليوم /الخميس/.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان لها - أن الإعصار ضرب بلدة نادا في مدينة دانتشو حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، حيث انهار جزء من موقع بناء، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من الضحايا .

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