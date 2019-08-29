مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين في إعصار جنوبي الصين

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أحدهما يعاني من جروح بالغة في إعصار ضرب مقاطعة "هاينان " جنوبي الصين فجر اليوم /الخميس/.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان لها - أن الإعصار ضرب بلدة نادا في مدينة دانتشو حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لبكين، حيث انهار جزء من موقع بناء، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من الضحايا .



