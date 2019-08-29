سعر الطماطم 4.45 جنيه للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 29 -8- 2019

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 بسوق العبور ، نظرا لزيادة المعروض من المنتجات خلال تلك الفترة.



واسعار اليوم من الخضروات استقرت على تلك الانخفاضات ، حيث سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و11 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 إلى 4.25 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات.



وسجلت والفاصوليا من 25 لـ35 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي 3.50 جنيه، والباذنجان البلدي 3.50 جنيه، والجزر 9 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 4 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 3.50 جنيه، والخيار الصوب بـ7 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها.



وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 11 جنيها، والقلقاس 9 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.







بالنسبة لاسعار الفاكهة اليوم تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ6 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 13 جنيها، والخوخ البلدى العرايشي بسعر 10 جنيهات.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والرمان بـ 8 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، ومانجو عويس من 15 لـ 21 جنيها.

