في أسبوع واحد.. مصرع وإصابة 365 جزائريًا لهذا السبب

لقي 72 شخصا مصرعهم، وأصيب 293 آخرون بجروح في 161 حادث مروري تم تسجيله خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس الجاري.



وذكر بيان للدرك الوطني الجزائري، أن أكبر حصيلة للضحايا كانت بولايتي سكيكدة (شمال شرق) وغرداية (وسط) بمصرع 7 أشخاص.



تليهما ولايتي سطيف والبويرة (شمال شرق) بتسجيل 5 وفيات في كل منهما، ثم ولاية الشلف (شمال) بـ4 وفيات وولايتي تمنراست (جنوب) ومعسكر (شمال غرب) بـ3 وفيات.



وأشار البيان إلى أن ولاية الجزائر العاصمة شهدت أكبر عدد في حوادث المرور بتسجيل 14 حادثا مروريا تليها ولايات المدية وعين الدفلى وبجاية (شمال) بـ10 حوادث في كل منها ثم ولاية بومرداس (شمال) بتسجيل 8 حوادث مرورية.

