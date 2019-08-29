باكستان تنفذ بنجاح تدريبا لإطلاق صاروخ باليستي أرض - أرض

أعلن اللواء آصف غفور المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني اليوم الخميس أن بلاده نفذت بنجاح تدريبا ليليا لإطلاق صاروخ باليستي (أرض -أرض) "غزنوي".
وقال غفور - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "غزنوي" قادر على توصيل رؤوس حربية يصل مداها 290 كيلومترا، مشيرا إلى أن كلا من الرئيس الباكستاني عارف ألفي ورئيس الوزراء عمران خان أشادوا بفريق العمل وهنأوا البلاد على هذا الإنجاز.
وقال غفور - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "غزنوي" قادر على توصيل رؤوس حربية يصل مداها 290 كيلومترا، مشيرا إلى أن كلا من الرئيس الباكستاني عارف ألفي ورئيس الوزراء عمران خان أشادوا بفريق العمل وهنأوا البلاد على هذا الإنجاز.