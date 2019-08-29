باكستان تنفذ بنجاح تدريبا لإطلاق صاروخ باليستي أرض - أرض

أعلن اللواء آصف غفور المدير العام للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني اليوم الخميس أن بلاده نفذت بنجاح تدريبا ليليا لإطلاق صاروخ باليستي (أرض -أرض) "غزنوي".



وقال غفور - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "غزنوي" قادر على توصيل رؤوس حربية يصل مداها 290 كيلومترا، مشيرا إلى أن كلا من الرئيس الباكستاني عارف ألفي ورئيس الوزراء عمران خان أشادوا بفريق العمل وهنأوا البلاد على هذا الإنجاز.

