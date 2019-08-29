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فرح سعيد تكشف تفاصيل مبادرة دراجة لكل طالب.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:55 ص
دراجة لكل طالب
دراجة لكل طالب
آيات أحمد
قالت الإعلامية فرح سعيد، إن وزارة التعليم العالى أطلقت مبادرة تحت شعار «دراجة لكل طالب»، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف 3 ملايين طالب وطالبة داخل الجامعات المختلفة.

وأوضحت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروع يسمح بتوفير دراجات في الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، أن عدد الطلاب المستهدفين في المشروع 3 ملايين طالب في 54 جامعة حكومية وخاصة، وأكثر من 100 ألف عضو هيئة تدريس.

وأكدت الإعلامية فرح سعيد أن الهدف من المشروع توفير تكلفة المواصلات التي يعاني منها الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس يوميا، فضلا عن التأثير الإيجابي للمشروع على الحالة النفسية للطلاب بعد ملكيته وسيلة مواصلات خاصة به، إضافة إلى أنّه ينشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بشكل عام.

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