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حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى تعامل مع الواقع

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:46 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
يتوافق برج القوس مع أبراج القوس الجوزاء والحمل، وتقدم "صدى البلد" لأصحاب برج القوس حظهم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني؛

يتطلب منك الظرف دقّة ومرونة في التعامل مع الآخرين، ومنعًا لحصول أي مواجهة أو خلاف في محيط العمل.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي:

لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف، اللين أحيانًا يؤدي إلى النتائج المرجوة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي:

قم بالترفيه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.

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