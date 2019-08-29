تطورات جديدة فى واقعة غرق الطفل ياسين ببالوعة بالطالبية.. حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة.. وضبط وإحضار للمراقب

تطورات جديدة فى واقعة غرق الطفل ياسين ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية

ضبط وإحضار لمراقب شبكات الصرف الصحي بسبب غرق الطفل

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة لاتهامه في الحادث

استدعاء رئيس حي العمرانية و4 مسئولين للاستماع لأقوالهم فى الحادث

وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم، القائم بأعمال المحامي العام لنيابات العمرانية والطالبية.





وكانت النيابة قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفى لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا على الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.

شهدت واقعة غرق الطفل ياسين داخل بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية تطورات وقرارات جديدة من قبل النيابة العامة بشان المتورطين فى الإهمال الذى أدى لوقوع الطفل داخل البالوعة وغرقه.أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه في مصرع الطفل غرقا ببالوعة الصرف الصحي أمام نادي الطالبية.كما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضبط وإحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، للتحقيق معه في غرق الطفل، بعد حبس مدير الشبكات.واستمع المستشار إبراهيم خلف، رئيس نيابة العمرانية، لأقوال كل من رئيس حي العمرانية ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لعدد من مسئولي الصرف الصحي حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.واستمع هشام هدية، وكيل نيابة العمرانية، لأقوال والدي الطفل اللذين اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما.تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين أنه أثناء سير طفل على بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيدن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٦ سنوات إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.وقال عماد رواش، والد الطفل "ياسين" الذي لقي مصرعه أمس الأول، الثلاثاء، بعد سقوطه في بالوعة، كواليس وتفاصيل الحادث المؤلم الذي تحول إلى قضية رأي عام.وكشف "عماد" خلال روايته لموقع "صدى البلد"، أن ابنه ياسين ذهب إلى نادي الطالبية لتشجيع أخيه خلال مشاركته بإحدى المباريات الرياضية لكونه لاعبا بنادي الشرقية للدخان، وينافس على إحدى البطولات بنادي الطالبية.وأوضح الأب المكلوم أن ياسين خلال سيره مع والدته وأخيه بعد انتهاء المباراة سقط ببالوعة مكشوفة والمتواجدة بجوار النادي الرياضي بمنطقة الهرم، وسط هلع المارة وأمه.وفي هذه الأثناء، تلقى "عماد" مكالمة هاتفية من زوجته تفيد بسقوط ابنه في بالوعة وسط صراخ الابن والمتواجدين بموقع الحادث، حيث لم يتوقع أن هذا الأمر سيتحول إلى مأساة من العيار الثقيل وينتهي بوفاة ابنه.وخلال حضور الأب إلى موقع الحادث، كان ابن عمه حاول إنقاذ ياسين ولكنه لم يتمكن بسبب قوة تيار الصرف، وذلك لتأخر رجال الإنقاذ لمدة تجاوزت ساعة ونصف الساعة، حيث كانوا مترددين في النزول إلى البالوعة خوفًا من الغرق بداخلها، وذلك حسب رواية والد ياسين.ووفقًا لتعبير الأب عماد، لم يتمكن رجال الإنقاذ من انتشال ياسين من مياه الصرف لخوفهم من التيار الجارف الذي يحيط بمجرى البالوعة المكشوفة، لتصبح أسرة الطفل ياسين التي هرعت إلى مكان الحادث بكامل أفرادها في حيرة من أمرهم.وبعد ساعتين، اتجهت الأسرة إلى محطة صرف فيصل المتاخمة لنادي الطالبية، محاولين غلق سدادة المحطة حتى لا ينجرف الطفل إلى مكان آخر، حيث كان يحدو عماد وزوجته الأمل أن يكون طفلهم ياسين على قيد الحياة.في بداية الأمر، رفض القائمون على محطة الصرف غلق سدادة المحطة التي تسمى "المفرمة"، على حد تعبير والد الطفل، متحججين بأنه لابد أن يتم إبلاغهم من قبل المسئول الأعلى حتى يقوم بغلق تلك السدادات، إلا أن أسرة الطفل أصرت على موقفها واحتجت حتى تم غلق السدادات، لتظهر يدا طفلهما من المياه.ودفع المشهد ابن عم "عماد" إلى القفز داخل مياه المحطة لينتشل "ياسين" جثة هامدة، وسط حالة من الصدمة والبكاء العارم، بعد أن رأوا الطفل وهو مفارق للحياة.وفي اليوم التالي، تلقى والد الطفل مكالمة من رئيس النيابة يطلبه للإدلاء بشهادته في حادث وفاة ابنه، ليذهب عماد للنيابة بعد أن استلم جثمان ابنه للصلاة عليه ودفنه، وذلك وفقًا لرواية والد ياسين.وبعد إدلاء الأب وزوجته وابنه الأكبر بشهادتهم، في وجود رئيس الحي ورئيس الشركة القابضة للمياه، كان الأمر المفاجئ بالنسبة لعماد هو تنصل المسئولين في النادي من الحادث و إنكار عضويته به والتي قام بتجديدها في نهاية يونيو الماضي، وذلك بعد أن سأل أحد الصحفيين أحد مسئولي النادي عن مكان سكن عماد، فردوا بأنهم لا يعلمون عنه شيئا وأنه غير عضو بالنادي في محاولة للتملص من المسئولية، وفقًا لتعبير والد ياسين.بينما كشف "عماد"، في خلال تصريحه لـ"صدى البلد"، أن البالوعة التي سقط فيها ابنه ياسين، لا يتم غلقها نهائيًا، حيث تقوم بيارات المياه بإلقاء مياه الصرف فيها بشكل يومي ومستمر لفشل عملية الصرف في بعض المناطق.ويرى والد الطفل ياسين أن رئيس الحي ورئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ومسئولين بالنادي، هم المسئولون عن وقوع تلك المأساة لابنه الصغير الذي لم يتم عمره الرابع.