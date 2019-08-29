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رياضة

الإسماعيلي يواجه المصري باستاد القناة .. وديًا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:53 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
نور عادل
يواجه فريق الكرة الاول بنادي الاسماعيلي منافسه فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس وديًا باستاد القناة، وذلك في اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وكان الاسماعيلي قد دخل في معسكر مغلق في 6 أكتوبر وشهد تعادل سلبي مع بتروجيت وتعادل بهدف لمثله مع الاعلامين، والفوز على حرس الحدود، والتعادل من جديد مع كوكاكولا، والفوز على البلاستيك وانبي.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة اهلي بني غازي الليبي في دور الـ32 من البطولة العربية في مواجهة مقرر لها ان تقام يوم 13 سبتمبر المقبل.

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