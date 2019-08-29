شاهد.. سلاف فواخرجي بدون مكياج.. والجمهور يتغزل بها

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وظهرت سلاف فواخرجي فى الصورة بدون مكياج وبملابس البيت، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.



وانهالت عليها التعليقات الإيجابية بسبب ملامحها الأنثوية رغم عدم وضع المكياج.



جاءت التعليقات كالتالى : "قمر برضو" ، "صباح الفل عليكى"، "الحلوة حلو من يومه"



في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجى عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وجرى الانتهاء من تصويره.