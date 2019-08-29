شاهد.. سلاف فواخرجي بدون مكياج.. والجمهور يتغزل بها

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهرت سلاف فواخرجي فى الصورة بدون مكياج وبملابس البيت، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.
وانهالت عليها التعليقات الإيجابية بسبب ملامحها الأنثوية رغم عدم وضع المكياج.
جاءت التعليقات كالتالى : "قمر برضو" ، "صباح الفل عليكى"، "الحلوة حلو من يومه"
في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجى عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وجرى الانتهاء من تصويره.
وظهرت سلاف فواخرجي فى الصورة بدون مكياج وبملابس البيت، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.
وانهالت عليها التعليقات الإيجابية بسبب ملامحها الأنثوية رغم عدم وضع المكياج.
جاءت التعليقات كالتالى : "قمر برضو" ، "صباح الفل عليكى"، "الحلوة حلو من يومه"
في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجى عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وجرى الانتهاء من تصويره.