لمروره بأزمة نفسية.. انتحار طالب جامعى بمستشفى فى الدقهلية

انتحر طالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، شنقا بأحد المستشفيات الخاصة بطلخا لمروره بأزمة نفسية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز طلخا من مستشفى للصحة النفسية بطلخا بقيام "محمد. ح"، 21 عاما، بشنق نفسه بملاءة والتخلص من حياته.



بسؤال والده، أكد أن نجله يعانى من أزمة نفسية شديدة ويعالج منذ فترة بالمستشفى الخاص للصحة النفسية.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.