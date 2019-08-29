ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمروره بأزمة نفسية.. انتحار طالب جامعى بمستشفى فى الدقهلية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:34 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
همت الحسينى
انتحر طالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، شنقا بأحد المستشفيات الخاصة بطلخا لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز طلخا من مستشفى للصحة النفسية بطلخا بقيام "محمد. ح"، 21 عاما، بشنق نفسه بملاءة والتخلص من حياته.

بسؤال والده، أكد أن نجله يعانى من أزمة نفسية شديدة ويعالج منذ فترة بالمستشفى الخاص للصحة النفسية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتحار عامل شنقاً لمروره بأزمة نفسية في الدقهلية

انتحار ممرضة لمرورها بضائقة مالية بالدقهلية

رفض والدها خطبتها .. انتحار طالبة في الدقهلية بمادة سامة

ترشيحاتنا

مواطن: وقفوا بطاقة التموين بسبب فاتورة المحمول أعمل إيه ؟..صور

لو موظف حكومة.. اعرف رصيدك من الأجازة المرضية فى قانون الخدمة المدنية

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة.. شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو

فرح سعيد تكشف تفاصيل مبادرة دراجة لكل طالب.. فيديو

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

في عيد ميلاده.. باسل الخياط يكشف سر انفصاله عن هند صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها