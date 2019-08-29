صبري الهمص يكشف عن كواليس وبداية فكرة فيلم همام في أمستردام.. فيديو

أكد الفنان صبري سعد الهمص الذي اشتهر في أواخر التسعينيات بدوره المميز "سيد شعلة" بفيلم "همام في أمستردام" من بطولة النجم محمد هنيدي أنه كان يقيم في هولندا منذ السبعينيات، مؤكدا انه التقى بفريق الإنتاج والإخراج بـ"همام في أمستردام" حينما حضروا إلى هولندا لتصوير الفيلم.



وأضاف الفنان صبري الهمص خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج صباح الورد عبر فضائية ten أنه قابل مخرج الفيلم سعيد حامد مخرج فيلم "همام فى امستردام" وطلب بان يكون مخرج مساعد للفيلم واقتراح الأفكار وقبل التصوير.



وتابع الفنان صبري الهمص أن كل المصريين في هولندا كانوا على علم ودراية بالفيلم وكانوا في إندماج مع أبطال العمل على رأسهم الفنان محمد هنيدى والفنان أحمد السقا مشيرا إلى انه اتم ختياره لأداء دور "سيد شعلة".



وأشار الفنان صبري الهمص أنه بعد انتهاء التصوير انشغلت بالدراسة الفنية والمشاركة في أعمال إذاعية ومسرحية في هولندا ولكن انقطعت الاتصالات بينه وبين أبطال الفيلم.