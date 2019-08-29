اخفي الأرداف والوزن الزائد خلال شهر ب7 خطوات يومية

تتشكى العديد من السيدات والفتيات من مشكلة الأرداف، يصبح شكل الجسم متناسق ألا أن منطقة الأرداف من أول مناطق الجسم امتلاء بالدهون سريعا، وتشعر السيدة بالإحراج الشديد ،فإذا كنت ممن يعانون من مشكلة الأرداف الزائد عن الحد يمكنك التخلص منها خلال شهر ب 7 خطوات يومية عليك اتباعها، يقدمها الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الحيل التي يمكنك اتباعها لإنقاص الوزن وتخسيس الارداف وهي:





1_تجنبى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من النشويات كالمكرونة والأرز والبطاطس المحمرة والمقلية كما تجنبي الأطعمة التي تحتوي على الدهون كاللحوم.





2_تجنبى تناول أكل جميع انواع المكسرات ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة دسم عالية كالحليب والقشدة والزبدة.





3_ تجنبى شرب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين.





4_ يجب عليك تجنب أكل البقوليات بأنواعها، والكبدة والكلاوي والقلب والمخ.





5_اتباع نظام غذائي صحي وطبيعى بشكل كامل وخالي من السعرات الحرارية حتى تتمكنى من انقاص منطقة الأرداف.





6_ عليك تناول الخضار والفواكه المتنوعة بشكل يومى وبصفة مستمرة وكذلك الحليب المنزوع الدسم كثيرًا.



