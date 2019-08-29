ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:20 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية - "الاخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ المصريين في الخارج بحلول عيد الاضحى

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من جيش إسرائيل لـ رئيس لبنان

انا صاحب الكورة.. فوز مستحق وحكم ظالم.. كوميديا انتصار الزمالك على المقاصة فى كاس مصر.. فيديو

هل يجوز الاستعاذة أثناء الصلاة لمقاومة السرحان ؟ .. الإفتاء تجيب

الذهب يصل إلى 1000 جنيه خلال شهور.. تعرف على الحقيقة

تعرف على زوجة مصطفى متولى وأبنائه | نوستالجيا

سيف القذافي: السيسي هدية الله للمصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها