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رياضة

اف سي مصر يقرر خوض مباريات الممتاز على ملعب الكلية الحربية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:34 ص
اف سي مصر
اف سي مصر
عبدالله هشام
أعلن نادي اف سي مصر التعاقد مع استاد الكلية الحربية من أجل استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم في منافسات بطولة الدوري.

وكانت إدارة نادي اف سي مصر، قد قررت في وقت سابق التعاقد مع نادي السكة الحديد الذي تم تطويره خلال بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر إلا أنها قررت في النهاية اللعب بالكلية الحربية.

ويخوض فريق اف سي مصر معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية بقيادة أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

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