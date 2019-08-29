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على باب جامع .. العثور على جثة طفل حديث الولادة بالعاشر من رمضان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:26 ص
جثة طفل حديث الولادة
جثة طفل حديث الولادة
محمد الطحاوي
عثر عدد من أهالى العاشر من رمضان بالشرقية، على جثة لطفل حديث الولادة ملقاة أمام أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث العاشر من رمضان بعثور الأهالي على جثة لطفل حديث الولادة ملقاة أمام أحد المساجد.

وصرحت النيابة بدفن الجثة، وجار إجراء التحريات اللازمة.

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