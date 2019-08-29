الحكومة اليمنية تعلن استعادة أبين وعدن.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

سبق: مساعدات دولية لـ البرازيل لمكافحة حرائق الأمازون

عكاظ: الحكومة اليمنية تعلن استعادة أبين وعدن من قبضة الانتقالي

الشرق الأوسط: خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم



اهتمت الصحف السعودية اليوم "الخميس" بنشر العديد من الموضوعات، وتصدر ذلك أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.



وقالت "الشرق الأوسط" إنه من جانبه، أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد اليوسف، إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي أ) إلى درجة (وكيل محكمة ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي ب) إلى درجة (قاضي أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي ج) إلى درجة (قاضي ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).



وأشار إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبوه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد من خلال دعم كادره القضائي؛ ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.



وقالت "عكاظ" إنه على نحو دراماتيكي مباغت نجحت قوات الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، في التوغل من محافظة أبين إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد معارك متفرقة خاضتها مع القوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» بالتزامن مع إعلان عدد من المعسكرات التابعة للمجلس انضمامها إلى قوات الشرعية.



وعدّ رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في تصريحات رسمية عودة القوات الحكومية إلى عدن «انتصارًا لجميع أبناء الشعب»، مؤكدًا أن يد حكومته ممدودة للجميع، وقال إنه وجّه «بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أمن الناس، ومنع أي شكل من أشكال الفوضى»، مشيرًا إلى أن «الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البنّاء تحت سيادة الدولة والقانون».



وأفادت مصادر ميدانية وعسكرية بأن القوات الحكومية استطاعت التقدم من مدينة شقرة شرق محافظة أبين إلى الغرب، حيث تمكنت من السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة أبين قبل أن تواصل تقدمها باتجاه العاصمة المؤقتة عدن لاستعادتها من قبضة قوات «الانتقالي» الداعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله.



وأفادت "سبق" أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أكد على لسان المتحدّث باسمه استعداده لقبول مساعدات خارجية لمكافحة حرائق غابات الأمازون، بشرط وضع المبالغ المالية المرصودة بتصرّف البرازيل.



ويشير الإعلان إلى تحوّل في موقف الرئيس البرازيلي الذي كان قد اشترط في وقت سابق تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «الإهانات» التي وجّهها إليه، لقبول مساعدة عرضت «مجموعة السبع» تقديمها. وصرّح المتحدّث باسم الرئيس البرازيلي، أوتافيو ريغو باروش، للصحافيين في برازيليا، بأن «الحكومة البرازيلية ومن ضمنها الرئيس بولسونارو منفتحة على قبول الدعم المادي من مؤسسات، بل وحتى دول»، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلا أنه أضاف أنّ «النقطة الرئيسية هي أن توضع هذه الأموال، عند دخولها البرازيل، بتصرّف الشعب البرازيلي».



واتّخذ الجدل بين ماكرون وبولسونارو منحى تصاعديًا، بينما أثارت حرائق الأمازون سخطًا دوليًا ووضعت البرازيل في مأزق، وباتت تهدد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة «ميركوسور» الذي بدأ التفاوض بشأنه قبل 20 عامًا.



وكانت البرازيل قد رفضت، الاثنين الماضي، مساعدة دول «مجموعة السبع» لإخماد الحرائق في غابات الأمازون والمقدّرة بـ20 مليون دولار، ودعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاهتمام بـ«بلاده ومستعمراته».

