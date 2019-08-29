الشرعية تستعيد السيطرة على عدن.. عملية عسكرية مباغتة لقوات الحكومة اليمنية تسترد المواقع الحيوية بالمدينة.. انشقاق قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.. وتعليمات بمنع الفوضى والحفاظ على الممتلكات

رئيس الحكومة اليمنية: يدنا ممدودة للجميع

ألوية الحماية الرئاسية والقوات الخاصة شاركت في تحرير عدن

محافظ عدن يدعو سكانها إلى الهدوء والمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها

قوات الشرعية تستعيد السيطرة على عاصمة محافظة لحج

على نحو دراماتيكي مباغت نجحت قوات الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، الأربعاء، في التوغل من محافظة أبين إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد معارك متفرقة خاضتها مع القوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» بالتزامن مع إعلان عدد من المعسكرات التابعة للمجلس انضمامها إلى قوات الشرعية.وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اعتبر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في تصريحات رسمية عودة القوات الحكومية إلى عدن «انتصارًا لجميع أبناء الشعب»، مؤكدًا أن يد حكومته ممدودة للجميع، وقال إنه وجّه «بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أمن الناس، ومنع أي شكل من أشكال الفوضى»، مشيرًا إلى أن «الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البنّاء تحت سيادة الدولة والقانون».واعتمد الجيش - وفق المصادر - على تعزيزات عسكرية كبيرة دفع بها صوب عدن لمواجهة التمرد المسلح في عدد من المواقع الرئيسية داخل المدينة، كما استدعى قوة خاصة لتنفيذ أعمال عسكرية دقيقة تستهدف المواقع الذي يسيطر عليها المتمردون، مع المحافظة على سلامة المدنيين.وفي حين تضاربت الأنباء عن حجم السيطرة الفعلية في مدينة عدن، أكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، أن «ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق الرئاسي في عدن والمناطق المحيطة به بشكل كامل، في حين فرضت قوات الأمن والجيش سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير».وبينما خيمت أجواء الحذر والترقب بين السكان، أفادت مصادر ملاحية في مطار عدن لـ«الشرق الأوسط» بأنه تم إلغاء الرحلات المجدولة من المطار إلى إشعار آخر.وأفاد الإرياني بأن الجيش الوطني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري، مدير أمن محافظة لحج، سيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة، وأعلن السيطرة على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل.ودعا محافظ عدن أحمد سالم ربيع، السكان إلى «الطمأنينة والتزام الهدوء والمساهمة في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها»، وقال في تصريحات رسمية بثتها وكالة «سبأ»، إن الدولة ستوفر الأمن وتحمي الممتلكات العامة والخاصة في عدن والمحافظات الأخرى، مشددًا على أهمية «تعاون الجميع في ترسيخ الأمن والاستقرار، وبث روح السكينة العامة والتسامح والأخوة بين الجميع».وقال شهود إن قوات «الانتقالي» انسحبت من مصافي عدن النفطية في مديرية البريقة الواقعة في الشمال الغربي من المدينة، قبل أن يتولى الأهالي حماية المكان، بعد أن غادر عناصر «الانتقالي» إلى معسكر صلاح الدين غربًا.وجاءت هذه التطورات الميدانية بعد أيام من تمكن القوات الحكومية من كسب المعارك في محافظة شبوة وتأمين عاصمتها عتق، والسيطرة على المعسكرات كافة الموالية لـ«الانتقالي» في مختلف مديريات المحافظة، وصولًا إلى ميناء بلحاف النفطي.وكانت قوات الأحزمة الأمنية والنخب الموالية لـ«الانتقالي» استطاعت السيطرة على عدن هذا الشهر بعد أن استولت على المعسكرات الحكومية والمقرات، قبل أن تتقدم باتجاه أبين ثم شبوة في مسعى لفرض وجودها على الأرض بالقوة على حساب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.في السياق نفسه، ذكرت مصادر عسكرية وأمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن محافظ أبين اللواء ركن أبو بكر حسين، رئيس اللجنة الأمنية قائد محور أبين، أسند إلى الوحدات العسكرية وقوات الأمن الخاصة مهام تأمين الخط الدولي باتجاه عدن ابتداءً من منطقة دوفس في أبين وصولًا إلى مشارف مدينة عدن غربًا.وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، إن «الجيش عمل على تحرير عدن في وقت قياسي، وستكون عملية التحرير نقطة فاصلة في إنهاء هذا التمرد على الحكومة، كما جرى في شبوة وأبين اللتين حررتا بالكامل من المظاهر المسلحة».وأوضح أن الاشتباكات المسلحة جرت في خور مكسر قرب المطار، وجرى تطهير عدد من المواقع بالكامل، لافتًا إلى أن الجيش عمد أثناء المواجهة على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في تضييق الخناق على المتمردين ودفعهم للتراجع إلى خارج المدينة والتعامل بدقة عالية مع المتواجدين في مناطق آهلة بالسكان.وتطرق إلى أن ألوية الحماية الرئاسية ووحدات من المنطقة الرابعة ستعود خلال الساعات المقبلة للقيام بدورها المناط بها في حفظ الأمن وفق الدستور اليمني، مشيرًا إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة من مختلف الوحدات جرى الدفع بها إلى العاصمة المؤقتة، وقوات مدربة قادرة على التعامل مع المتمردين وتنفيذ أعمال عسكرية بدقة عالية داخل المدن، والحفاظ على المدنيين والممتلكات، ستساعد في الحفاظ على مقدرات الدولة التي استعادت سيطرتها على المديريات كافة في الشق الجنوبي.وشدد مجلي على أن إيقاف أعمال التمرد على الحكومة الشرعية لن يكون إلا بدعم من التحالف العربي والسعودية التي لها دور كبير في رعاية اليمن وتقدم الكثير للحفاظ على سلامته.وتابع: «للمملكة دور مهم في مراحل استعادة الدولة وبسط نفوذها على كامل الأراضي التي استولت عليها الميليشيات الانقلابية، كما تعمل على تهدئة الأوضاع في الجنوب وتواصل دعواتها المتكررة للحوار الذي يرفضه الطرف الآخر بالأعمال العسكرية التي ينفذها بين حين وآخر».