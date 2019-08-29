حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الحوت.. مهنيا وصحيا وعاطفيا

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج و حظك اليوم الخميس 29/8/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني



تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي



حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الأمان الذي تحتاج إليه حاليًا وحتى مستقبليًا.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحي



تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت.