الرئيس الأوكراني يبحث مع المستشارة الألمانية نتائج قمة مجموعة السبع

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نتائج قمة مجموعة السبع دول التي عقدت في مدينة بياريتس الفرنسية مؤخرا، إضافة إلى مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين كييف وبرلين، وتفاعل البلدين على الساحة الدولية.





وأوضحت الرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم /الخميس/ - أن زيلينسكي أعرب عن امتنانه لموقف ألمانيا الثابت فيما يتعلق باستحالة عودة روسيا لمجوعة السبع دول؛ بسبب تصرفاتها في أوكرانيا التي وصفها بالعدائية، وكذلك ضمها شبه جزيرة القرم.





وأطلع الرئيس الأوكراني ميركل على الوضع الأمني في شرق أوكرانيا، وبشكل خاص تنفيذ الجانب الأوكراني للاتفاقيات بشأن فض الاشتباك بين القوات والمعدات بالقرب من ستانيتسيا لوهانسك، مؤكدا أن موقف أوكرانيا لا يزال ثابتا في الوفاء بالتزاماتها بشأن التسوية السلمية في دونباس عن طريق السبل السياسية والدبلوماسية.





ودعا زيلنسكي إلى عقد اجتماع طارئ بين قادة دول رباعية نورماندي؛ لمناقشة عملية السلام، وتنسيق المزيد من الخطوات لحل النزاع.





ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعم بلادها للجهود الأوكرانية لاستعادة السلام في دونباس، واتفقت مع زيلينسكي على ضرورة عقد قمة في أقرب وقت.