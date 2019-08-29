24 دورة على الحرف والمهن المختلفة بـ 33 ورشة بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة أنه في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، يجري حاليا التركيز على الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزًا ثابتًا بالمديريات، فضلًا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع.



وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلية والخارجية من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري، فضلا عن تأهيل المدربين ليكونوا قادرين على تدريب الشباب لتعلم الحرف المختلفة للتدريب من أجل التشغيل، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.



وأكدت وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لهذه المشروعات بجانب جهاز تنمية المشروعات والمحافظات من خلال برنامج "مشروعك"، ولا تدخر أي جهة في توفير وتذليل الصعاب كى نسهم جميعًا في تقليل نسب البطالة.



وفى هذا السياق، تلقى وزير القوي العاملة تقريرًا من أحمد القللى، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بالخطة التدريبية للعام التدريبي 2019/ 2020، مشيرا إلى أن المديرية تعتزم تنفيذ 24 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمراكز المحافظة فى كل من السنبلاوين، وأجا، وميت غمر، والمنزلة.



وأوضح وكيل الوزارة بالدقهلية، أن التدريب يتم من خلال 33 ورشة تدريب بالمراكز المشار إليها، مشيرا إلى أن الدورات تتم على مهن وحرف التبريد، والتكييف وصيانة الكمبيوتر وتفصيل الملابس ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، وصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة الدش والمحمول والتركيبات الكهربائية والأعمال الصحية، فضلا عن دورات تدريبية على حرف ومهن محددة من خلال وحدة التدريب الحديثة المتنقلة.