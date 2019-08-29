شاهد..باكستان تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل ذخائر نووية

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرأ بعنوان باكستان تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل ذخائر نووية .





وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء آصف غفور، عن اختبار جيش بلاده صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية أطلق عليه اسم "غازنوفي".





وقد قامت القوات الباكستانية بعملية إطلاق تجريبي ناجح لصاروخ باليستي من طراز "غازنوفي" القادر على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية إلى مدى 290 كم".



