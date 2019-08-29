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شاهد..باكستان تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل ذخائر نووية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:45 ص
صاروخ
صاروخ
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرأ بعنوان باكستان تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل ذخائر نووية . 

وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، اللواء آصف غفور، عن اختبار جيش بلاده صاروخا باليستيا جديدا قادرا على حمل رؤوس نووية أطلق عليه اسم "غازنوفي".

وقد قامت القوات الباكستانية بعملية إطلاق تجريبي ناجح لصاروخ باليستي من طراز "غازنوفي" القادر على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية إلى مدى 290 كم".

وتصاعد التوتر بين باكستان وجارتها الهند، عقب إقدام نيودلهي الشهر الماضي على إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به إقليم جامو كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وفرض نظام أمني مشدد عليه، لملاحقة الجماعات المسلحة الناشطة التي تسعى لفصل هذا الإقليم ذات الغالبية المسلمة عن الهند وضمه غلى باكستان.

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