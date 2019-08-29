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اقتصاد

الإسكان: كتيب عن قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية قريباً

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:31 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تقوم حاليًا بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة اليوم الخميس أن الكتيب سيصدر خلال أيام، وسيتم نشره على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته لجميع المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة ([email protected])، وذلك حرصًا من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه سبق أن أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاستى تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي تقوم حاليا بمهامها طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلًا للمادة (14) من اللائحة التنفيذية.

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