الإسكان: كتيب عن قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية قريباً

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تقوم حاليًا بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.





وأوضح البيان الصادر عن الوزارة اليوم الخميس أن الكتيب سيصدر خلال أيام، وسيتم نشره على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته لجميع المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة ( [email protected] )، وذلك حرصًا من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.



