آليات مكافحة الفساد.. ندوة في البحر الأحمر

عقدت الندوة الشهرية لشرح سبل وآليات مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالبحر الأحمر، في الديوان العام للمحافظة، اليوم الخميس، وذلك بحضور أعضاء لجنة مكافحة الفساد، وبعض مندوبي المديريات الخدمية بالمحافظة.



بدأت الندوة بمناقشة حرة حول مطالب المواطنين بمدينة الغردقة، والمشاكل التي تواجههم لإيجاد الطرق السليمة لحلها، كما تناولت الندوة شرح مدونة السلوك الوظيفي والتي تتضمن بعض الموضوعات الهامة علي رأسها إرساء مبدأ المحاسبة وحقوق وواجبات الموظف، وما هي المحظورات على الموظف، واستغلال المعلومات المتعلقة بالمصالح، وعدم إفشاء أسرار العمل، كما تضمنت ايضًا شرح مبدأ النزاهة والشفافية، وقانون الخدمة المدنية، والمناقصات والمزايدات.



وفي السياق ذاته، أكد أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بالمحافظة أن العائد من الفساد تراكمي، وينعكس علي الخدمات مما يؤدي إلي استياء المواطنين.



وأكد أن هناك رسالة واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، والمطلوب هو رفع الوعي والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف جرائم الفساد .