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أخبار العالم

توتر وحذر شديدين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:19 ص
توتر وحذر شديد على
توتر وحذر شديد على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل
سمر صالح
في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وبعد إعلان حزب الله على لسان الأمين العام حسن نصرالله، عن قرار الرد على إسرائيل في المكان والزمان المناسبين كشفت وسائل إعلام لبنانية أن التوتر بين الطرفين عكس حالة من الترقب والحذر الشديدين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأفادت مواقع لبنانية بخروقات متكررة للطيران الإسرائيلي من فوق مزارع شبعا وتقوم بطلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض فوق قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا امتدادا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ.

ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية عن غياب مفاجئ للدوريات الإسرائيلية المؤللة المعتادة بمحاذاة السياج الحدودي انتقالا من مستعمرة المطلة وحتى مرتفعات جبل الشيخ مرورًا بالغجر العباسية وتخوم مزارع شبعا.

أما من الجانب اللبناني فتنشط دوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على كافة الحدود اللبنانية وفي نقاط قريبة من السياج الحدودي لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ.

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