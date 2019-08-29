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منة جلال: لم أفكر فى الغناء لأنى مؤدية ولست مطربة .. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:57 ص
منة جلال
منة جلال
آيات أحمد
قالت الفنانة منة جلال، إنها محظوظة لانتمائها لأسرة فنية كما انها انتسبت لمعهد الفنون المسرحية فور تخرجها من الثانوية العامة، لافتة إلى أن أسرتها كانت تدعمها خلال بداياتها الفنية.

وأوضحت الفنانة منة جلال، خلال لقاء خاص مع الإعلامى احمد مجدى ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن والدتها نصحتها بأن تثقل موهبتها بالدراسة لكى تكون مثقفة، مشيرة إلى أن الفن المهنة الوحيدة التى تعتمد على قبول الشخص وليس على الواسطة.

وأضافت الفنانة منة جلال، أنها لم تفكر دخول المجال الغنائى، متابعة: "أنا مؤدية ولست مغنية نهائيًا".

وأكدت الفنانة منة جلال، أن والدها كان معترضا فى البداية على دخولها المجال الفني ولكنه أصبح من أكبر متابعيها، مضيفة ان خالها الفنان شفيق جلال لم يكن سيوافق على دخولها المجال الفنى خوفًا عليها.

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