الأمريكيون يحبسون أنفاسهم مع اقتراب الإعصار دوريان.. الأبشع منذ عقود

تحذير شديد اللهجة أطلقه خبراء الأرصاد في أمريكا، من احتمالية اقتراب ضرب إعصار "دوريان" سواحل فلوريدا، حيث سيكون أقوى إعصار يضرب المنقطة منذ عقود، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وبدأت رياح العاصفة تنشط في سواحل فلوريدا الشرقية، وسط توقعات من خبراء الطقس أن تزداد قوة بعد عبور موجات الإعصار مياه الأطلسي، لتصبح إعصارًا من الدرجة الرابعة في وقتٍ مبكر من الأسبوع القادم، أي بعد 48 ساعة أو أقل.



ومع توارد هذه الأنباء المرعبة، صورت كاميرات الصحفيين، الأمريكيين وهم يهرعون إلى الأسواق التجارية الكبرى والمولات، لتخزين ما يحتاجونه من مواد غذائية ومعيشية، حيث اشترى الكثيرون ما يحتاجونه بكميات كبيرة، تكفي لأسبوعين أو أكثر.



ولم تخفف السلطات الأمريكية، من احتمالية حدوث عمليات إجلاء واسعة إذا ما تفاقمت الأمور وخرجت عن السيطرة، ولم تفلح المصدات البحرية في الحد من موجات الأعصار التي سيصاحبها زيادة في سرعة الرياح وارتفاع موجات المد البحري وارتفاع مستوى الأمواج، قد تهدد بموجات تسونامي.



ووفقًا للمركز الوطني لمراقبة الأعاصير، فإنه من المتوقع أن تضرب موجات الإعصار دوريان يوم الأحد أو الاثنين، وذلك في أقوى موجات إعصار تضرب فلوريدا منذ 30 عامًا.



وأمس، الأربعاء، اقتربت موجات دوريان بشدة من السواحل الشمالية الغربية لسان جوان في بورتريكو بنحو 60 ميلًا، وتتجه لأن تكون عاصفة وإعصار من الدرجة الأولى، ثم ستزيد سرعة الإعصار لتصل إلى ميلًا في الساعة.



وفي أمريكا، فمن المتوقع أن تصل نذائر الخطر غدًا، الجمعة، وتضرب بشدة الأحد أو الاثنين، وفق ما أظهرت صور الأقمار الصناعية.