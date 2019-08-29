عودة ثنائي الرماية بعد ذهبيتي الألعاب الأفريقية

وصل إلى القاهرة بطل منتخب مصر في الرماية احمد قمر وزوجته بطلة منتخب مصر ماجى عشماوى بعد مشاركتهما في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب حيث استطاع قمر حصد ذهبية الفردى ، كما حصدا الاثنان ذهبية الزوجى المختلط.





كان في استقبالهما د.عهد علي مديرة الدعاية والإعلام في روابط الرياضية الوكيل الحصري لقمر.



