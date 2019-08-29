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رياضة

عودة ثنائي الرماية بعد ذهبيتي الألعاب الأفريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
نور عادل
وصل إلى القاهرة بطل منتخب مصر في الرماية احمد قمر وزوجته بطلة منتخب مصر ماجى عشماوى بعد مشاركتهما في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب حيث استطاع قمر حصد ذهبية الفردى ، كما حصدا الاثنان ذهبية الزوجى المختلط.

كان في استقبالهما د.عهد علي مديرة الدعاية والإعلام في روابط الرياضية الوكيل الحصري لقمر.

وأعرب الثنائى عن سعادتهما بالإنجاز، ووجه قمر الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وللعميد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وإلى مسئولى البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه قمر وإلى روابط الرياضية الوكيل الحصرى له.

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