تنخفض درجتين .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين .. فيديو

أكد أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض من درجة إلى درجتين لتسجل خلال اليومين القادمين 34 و 35 درجة مئوية مشيرا الى ان الرطوبة ستظل مرتفعة مما يشعر المواطنين بان درجات الحرارة مرتفعة.



واضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن هناك نشاط في الرياح شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة في البحر الأحمر



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.