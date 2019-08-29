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ديني

شهادات الاستثمار فوائدها جائزة لهذا السبب.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، إن حكم فائدة شهادات الاستثمار جائزة، ويمكن استخدمها فى كافة الأمور. 

وأشار الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال: " هل فوائد شهادات الاستثمار حلال ؟ "، إنها جائزة ومن الممكن استخدامها فى جميع الأشياء، لافتًا إلى أن الفائدة الثابتة لا تُسمى ربًا لأنها ريعًا. 

وأردف أمين الفتوى، أن إيداع المال في البنك هو تمويل لكل مشروعات البنك، وبعضها ينجح وبعضها يخسر، ويتم تحديد المتوسط عن طريق دراسات الجدوى ودراسات السوق والدراسات المستقبلية، وهكذا يتم تحديد الريع مسبقًا، ويكون متغيرًا.

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