شهادات الاستثمار فوائدها جائزة لهذا السبب.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، إن حكم فائدة شهادات الاستثمار جائزة، ويمكن استخدمها فى كافة الأمور.





وأشار الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال: " هل فوائد شهادات الاستثمار حلال ؟ "، إنها جائزة ومن الممكن استخدامها فى جميع الأشياء، لافتًا إلى أن الفائدة الثابتة لا تُسمى ربًا لأنها ريعًا.



